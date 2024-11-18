Почему Россия привлекла КНДР к боевым действиям — Умеров объяснил

Умеров объяснил, почему Россия привлекла к войне солдат КНДР
Россия привлекает северокорейских солдат из-за проблем с мобилизацией внутри страны. Вражеская армия растет и Украина работает над тем, чтобы создать силы, способные противостоять противнику.
Об этом Рустем Умеров заявил во время брифинга, сообщила журналистка Новини.LIVE Галины Остаповец в понедельник, 18 ноября.
Как Россия решает проблемы с мобилизацией
Министр обороны Украины отметил, что россияне, несмотря на проблемы с мобилизацией в стране, продолжают увеличивать собственную армию. Для этого они привлекают наемников из Африки, Азии и других регионов.
"Российские силы растут, они увеличивают численность своих войск и создают новые бригады. К 1 июня они достигли половины того, что ставили цель, и они растут. У них есть проблемы с мобилизацией, поэтому они используют КНДР. Это означает, что у них есть проблемы, но они не останавливаются и они растут. Мы точно знаем, что это значительное количество, и мы работаем над тем, чтобы создать силы, способные противостоять", — отметил Умеров.
Также глава Минобороны лаконично прокомментировал возможность использования американских ракет для ударов по территории РФ.
"Посмотрим", — сказал Умеров.
Напомним, в Минобороны сделали заявление о планах реформы системы мобилизации. Как отметил министр обороны Рустем Умеров, в планах отказаться от "бусификации".
Ранее Новини.LIVE писали, что западная пресса со ссылкой на официальные лица США заявила, что Россия готовит масштабное наступление в Курской области с северокорейскими войсками.
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