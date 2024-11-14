Війська КНДР вже беруть участь у бойових діях на Курщині, — ISW

Військові КНДР. Фото ілюстративне: nknews

Розвідки Південної Кореї та США підтвердили, що війська КНДР розгорнули бойові дії разом з російськими військами на Курщині. Більшість з 10 тисяч північнокорейських військових зі сходу Росії перекинули на захід Курської області.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 14 листопада.

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Розвідки Південної Кореї і Сполучених Штатів окремо підтвердили, що війська КНДР беруть участь у бойових діях в Курській області.

"Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила 13 листопада, що вона "оцінює, що північнокорейські війська, розгорнуті в Росії", вже беруть участь у бойових діях після завершення їхньої підготовки та поступового розгортання на полі бою протягом останніх двох тижнів", — йдеться у звіті ISW.

Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що більшість з 10 тисяч північнокорейських військових, що розгорнулися на сході Росії, зараз перемістилися до західної Курської області, "де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами".

Раніше аналітики ISW писали, що північнокорейські війська вступили в бойові дії в Курській області, посилаючись на доповіді української розвідки та міністра оборони України Рустема Умерова.

Нагадаємо, західні ЗМІ з посиланням на чиновників США заявили, що Росія готує масштабний наступ у Курській області з північнокорейськими військами.

Раніше Новини.LIVE писали, що чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії становить близько 10 тисяч осіб. Водночас оцінки експертів не є "значним перегином".