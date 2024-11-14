Войска КНДР уже принимают участие в боевых действиях на Курщине, — ISW

Военные КНДР. Фото иллюстративное: nknews

Разведки Южной Кореи и США подтвердили, что войска КНДР развернули боевые действия вместе с российскими войсками на Курщине. Большинство из 10 тысяч северокорейских военных с востока России были переброшены на запад Курской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в четверг, 14 ноября.

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Разведки Южной Кореи и Соединенных Штатов отдельно подтвердили, что войска КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области.

"Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила 13 ноября, что она "оценивает, что северокорейские войска, развернутые в России", уже участвуют в боевых действиях после завершения их подготовки и постепенного развертывания на поле боя в течение последних двух недель", — говорится в отчете ISW.

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что большинство из 10 тысяч северокорейских военных, развернувшихся на востоке России, сейчас переместились в западную Курскую область, "где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками".

Ранее аналитики ISW писали, что северокорейские войска вступили в боевые действия в Курской области, ссылаясь на доклады украинской разведки и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Напомним, западные СМИ со ссылкой на чиновников США заявили, что Россия готовит масштабное наступление в Курской области с северокорейскими войсками.

Ранее Новини.LIVE писали, что численность северокорейских войск в Курской области России составляет около 10 тысяч человек. В то же время оценки экспертов не являются "значительным перегибом".