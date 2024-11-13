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У НАТО сказали чим РФ "платить" КНДР за військових та боєприпаси

13 листопада 2024 13:08
Анастасія Постоєнко - Редактор
На яких умовах Росія співпрацює з КНДР — Марк Рютте зробив заяву
Президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав партнерів збільшити обсяги допомоги Україні. Він також повідомив, про що домовилась у співпраці Росія з КНДР.

Про це повідомляє Укрінформ

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Генеральний секретар НАТО зауважив, що Росія не досягла поставлених цілей в Україні завдяки допомоги з боку США та європейських союзників Альянсу. Він закликав партнерів збільшити допомогу. 

"За американського лідерства Україна перемогла, а Росія не виграла. Очевидно, що ми маємо зробити більше, щоб Україна могла далі стояти у цій боротьбі та відкинути російські сили настільки, наскільки це можливо, не допустити, щоб Путін досягав успіху в Україні", — зазначив Рютте.

Про що КНДР домовилась з Росією щодо співпраці

Залучення військ КНДР "має свою ціну", як висловився Рютте. Зокрема, Росія платить Північній Кореї ракетними технологіями за боєприпаси та ракети, які вона потім застосовує проти Україні. 

Генеральний секретар НАТО зазначив, що це несе пряму загрозу не лише для європейських країн, які входять у Альянс, а й для Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії.

Також він заявив, що Китай допомагає Росії обходити санкції та постачає товари подвійного призначення. Крім того, Іран передає в РФ дронові технології й не тільки. А Росія натомість дає Ірану натомість гроші, що допомагає їм дестабілізувати геополітичну ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, західна преса із посиланням на офіційних осіб США заявила, що Росія готує масштабний наступ у Курській області з північнокорейськими військами.

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни проаналізували заяву Пентагону про чисельність північнокорейських військ у Курській області Росії.

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