На каких условиях Россия сотрудничает с КНДР — Марк Рютте сделал заявление

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал партнеров увеличить объемы помощи Украине. Он также сообщил, в чем договорилась в сотрудничестве Россия с КНДР.

Об этом сообщает Укринформ.

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Марк Рютте призвал помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО отметил, что Россия не достигла поставленных целей в Украине из-за помощи со стороны США и европейских союзников Альянса. Он призвал партнеров увеличить помощь.

"При американском лидерстве Украина победила, а Россия не выиграла. Очевидно, что мы должны сделать больше, чтобы Украина могла дальше стоять в этой борьбе и отвергнуть российские силы настолько, насколько это возможно, не допустить, чтобы Путин преуспевал в Украине", — отметил Рютте.

О чем КНДР договорилась с Россией о сотрудничестве

Привлечение войск КНДР "имеет свою цену", как выразился Рютте. В частности, Россия платит Северной Корее ракетными технологиями за боеприпасы и ракеты, которые она затем применяет против Украины.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что это несет прямую угрозу не только европейским странам, входящим в Альянс, но и Соединенным Штатам, Южной Корее и Японии.

Также он заявил, что Китай помогает России обходить санкции и снабжает товарами двойного назначения. Кроме того, Иран передает в РФ дроновые технологии и не только. А Россия дает Ирану деньги, что помогает им дестабилизировать геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, западная пресса со ссылкой на официальные лица США заявила, что Россия готовит масштабное наступление в Курской области с северокорейскими войсками.

Между тем, аналитики Института исследования войны проанализировали заявление Пентагона о численности северокорейских войск в Курской области России.