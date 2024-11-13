Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В НАТО сказали, чем РФ "платит" КНДР за военных и боеприпасы arrow

В НАТО сказали, чем РФ "платит" КНДР за военных и боеприпасы

13 ноября 2024 13:08
Анастасия Постоенко - Редактор
На каких условиях Россия сотрудничает с КНДР — Марк Рютте сделал заявление
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал партнеров увеличить объемы помощи Украине. Он также сообщил, в чем договорилась в сотрудничестве Россия с КНДР.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Марк Рютте призвал помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО отметил, что Россия не достигла поставленных целей в Украине из-за помощи со стороны США и европейских союзников Альянса. Он призвал партнеров увеличить помощь.

"При американском лидерстве Украина победила, а Россия не выиграла. Очевидно, что мы должны сделать больше, чтобы Украина могла дальше стоять в этой борьбе и отвергнуть российские силы настолько, насколько это возможно, не допустить, чтобы Путин преуспевал в Украине", — отметил Рютте.

О чем КНДР договорилась с Россией о сотрудничестве

Привлечение войск КНДР "имеет свою цену", как выразился Рютте. В частности, Россия платит Северной Корее ракетными технологиями за боеприпасы и ракеты, которые она затем применяет против Украины.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что это несет прямую угрозу не только европейским странам, входящим в Альянс, но и Соединенным Штатам, Южной Корее и Японии.

Также он заявил, что Китай помогает России обходить санкции и снабжает товарами двойного назначения. Кроме того, Иран передает в РФ дроновые технологии и не только. А Россия дает Ирану деньги, что помогает им дестабилизировать геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, западная пресса со ссылкой на официальные лица США заявила, что Россия готовит масштабное наступление в Курской области с северокорейскими войсками.

Между тем, аналитики Института исследования войны проанализировали заявление Пентагона о численности северокорейских войск в Курской области России.

война в Украине владимир путин военная помощь КНДР Ким Чен Ын военная техника

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:03 На Киевщину надвигаются снежные облака — прогноз погоды на завтра

14:02 В ТЦК отреагировали на предложения по их расформированию

13:59 За границу по лестнице — на Одесчине задержали уклонистов

13:52 В ВСУ появится новая зимняя форма — началось тестирование

13:47 Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:44 Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины

13:40 США усилят поддержку Украины до инаугурации Трампа, — Блинкен

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

13:32 Пограничники задержали группу уклонистов вблизи Молдовы — видео

13:30 Неудачный ночной штурм россиян — 5 ОШБр показала видео атак

14:03 На Киевщину надвигаются снежные облака — прогноз погоды на завтра

14:02 В ТЦК отреагировали на предложения по их расформированию

13:59 За границу по лестнице — на Одесчине задержали уклонистов

13:52 В ВСУ появится новая зимняя форма — началось тестирование

13:47 Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:44 Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины

13:40 США усилят поддержку Украины до инаугурации Трампа, — Блинкен

13:32 Пограничники задержали группу уклонистов вблизи Молдовы — видео

13:30 Неудачный ночной штурм россиян — 5 ОШБр показала видео атак

13:27 Берегите детей — на Одесчине бушует опасная болезнь

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком