Чому Росія залучила КНДР до бойових дій — Умєров пояснив

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Росія залучає північнокорейських солдатів через проблеми з мобілізацією всередині країни. Ворожа армія зростає й Україна працює над тим, щоб створити сили, здатні протистояти противнику.

Про це Рустем Умєров заявив під час брифінгу, повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 18 листопада.

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Міністр оборони України зазначив, що росіяни, попри проблеми з мобілізацією в країні, продовжують збільшувати власну армію. Для цього вони залучаючи найманців з Африки, Азії та інших регіонів.

"Російські сили зростають, вони збільшують чисельність своїх військ та створюють нові бригади. До 1 червня вони досягли половини того, що ставили за мету, і вони зростають. У них є проблеми з мобілізацією, тому вони використовують КНДР. Це означає, що у них є проблеми, але вони не зупиняються і вони зростають. Ми точно знаємо, що це значна кількість, і ми працюємо над тим, щоб створити сили, здатні протистояти", — зазначив Умєров.

Також очільник Міноборони лаконічно прокоментував можливість використання американських ракет для ударів по території РФ.

"Побачимо", — сказав Умєров.

Нагадаємо, у Міноборони зробили заяву щодо планів реформи системи мобілізації. Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, в планах відмовитися від "бусифікації".

Раніше Новини.LIVE писали, що західна преса із посиланням на офіційних осіб США заявила, що Росія готує масштабний наступ у Курській області з північнокорейськими військами.