ВСУ ударили по Курской области и ранили генерала КНДР

Удар ВСУ по Курской области. Фото: Скриншот видео

В результате украинских ракетных ударов по территории Курской области был ранен высокопоставленный генерал Северной Кореи. Это первый случай, когда на Западе подтвердили ранение высокопоставленного военного КНДР.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника, который говорил на условиях анонимности.

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Что известно

По словам собеседника издания, северокорейский генерал был ранен во время недавно удара Украины по территории Курской области. Деталей относительно того, как именно произошло ранение, а также о каком генерале идет речь, он не сказал.

The Wall Street Journal отмечает, что это первый раз, когда на Западе подтвердили ранение высокопоставленного военного КНДР.

Перед этим WSJ писало, что Северная Корея направила в Россию генерал-полковника Ким Йон Бока для руководства военными подразделениями КНДР. Этот высокопоставленный военный входит в число десяти наиболее влиятельных фигур в армии страны и часто оказывал помощь Ким Чен Ыну.

Также отметим, что накануне западные СМИ подтвердили удары ракетами Storm Shadow по военному объекту в Курской области. Сообщалось, что целью удара мог быть особняк Барятинского в Марьино, где мог располагаться командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

Напомним, что Северная Корея может развернуть до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет продолжать углубляться. Так считают источники, знакомые с оценками некоторых стран G20.

Также мы писали, что, по словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, Россия привлекает северокорейских солдат из-за проблем с мобилизацией внутри страны. Украина тем временем работает над тем, чтобы создать силы, способные противостоять противнику.