Внаслідок удару росіян по Запоріжжю загинуло 13 людей

Внаслідок удару росіян по Запоріжжю загинули 13 людей
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок удару росіян зросла до 13 осіб. Також відомо про 18 поранених.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 8 січня.
Удар росіян по Запоріжжю
"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", — лаконічно повідомив Федоров.
Також відомо що після ворожого удару поранення отримали 18 мешканців міста.
Постраждали десятки людей
Раніше Федоров повідомив, що в Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше 30 людей.
"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру", — повідомив Федоров.
Очільник ОВА також додав, що на місці ворожого удару працюють сім медичних бригад, правоохоронців та надзвичайники.
Нагадаємо, вибухи в Запоріжжі лунали близько 15:42. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі.
Також ми писали, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі безпілотники.
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