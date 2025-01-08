Внаслідок удару росіян по Запоріжжю загинуло 13 людей

Рятувальники несуть постраждалого. Фото: ДСНС

У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок удару росіян зросла до 13 осіб. Також відомо про 18 поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 8 січня.

Читайте також:

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: скриншот

Удар росіян по Запоріжжю

"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", — лаконічно повідомив Федоров.

Також відомо що після ворожого удару поранення отримали 18 мешканців міста.

Постраждали десятки людей

Раніше Федоров повідомив, що в Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше 30 людей.

"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру", — повідомив Федоров.

Очільник ОВА також додав, що на місці ворожого удару працюють сім медичних бригад, правоохоронців та надзвичайники.

Нагадаємо, вибухи в Запоріжжі лунали близько 15:42. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі.

Також ми писали, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі безпілотники.