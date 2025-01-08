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Внаслідок удару росіян по Запоріжжю загинули 13 людей

8 січня 2025 17:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Внаслідок удару росіян по Запоріжжю загинуло 13 людей
Рятувальники несуть постраждалого. Фото: ДСНС
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок удару росіян зросла до 13 осіб. Також відомо про 18 поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 8 січня.

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Удар росіян по Запоріжжю

"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", — лаконічно повідомив Федоров. 

Також відомо що після ворожого удару поранення отримали 18 мешканців міста.

Постраждали десятки людей

Раніше Федоров повідомив, що в Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше 30 людей.

"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру", — повідомив Федоров. 

Очільник ОВА також додав, що на місці ворожого удару працюють сім медичних бригад, правоохоронців та надзвичайники.

Нагадаємо, вибухи в Запоріжжі лунали близько 15:42. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі

Також ми писали, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі безпілотники.

Запоріжжя окупанти Іван Федоров війна в Україні загиблі

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