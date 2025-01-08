У Запоріжжі лунають вибухи
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Запоріжжю. У місті лунають вибухи. Ворог атакував об'єкти промислової інфраструктури міста.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 8 січня.
Вибухи в Запоріжжі
У Запоріжжі лунають вибухи. Повідомляється, що ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі міста. Повідомляється про принаймні одного загиблого. Мирних мешканців міста закликають до відбою перебувати в укриттях.
Наразі у Запоріжжі та області лунає повітряна тривога. Окрім того, звук сирен чутно і на Донеччині.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники не припиняють обстрілювати Запоріжжя. У місті пролунав черговий вибух, наслідки якого з'ясовуються.
Нагадуємо, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі БпЛА.
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