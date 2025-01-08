Дим від вибуху. Фото: Pixabay

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Запоріжжю. У місті лунають вибухи. Ворог атакував об'єкти промислової інфраструктури міста.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 8 січня.

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У Запоріжжі лунають вибухи. Фото: скриншот

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі лунають вибухи. Повідомляється, що ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі міста. Повідомляється про принаймні одного загиблого. Мирних мешканців міста закликають до відбою перебувати в укриттях.

Удар по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Фото: скриншот

Наразі у Запоріжжі та області лунає повітряна тривога. Окрім того, звук сирен чутно і на Донеччині.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники не припиняють обстрілювати Запоріжжя. У місті пролунав черговий вибух, наслідки якого з'ясовуються.

Нагадуємо, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі БпЛА.