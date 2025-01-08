В Запорожье раздаются взрывы
Российские захватчики продолжают наносить удары по Запорожью. В городе раздаются взрывы. Враг атаковал объекты промышленной инфраструктуры города.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в среду, 8 января.
Взрывы в Запорожье
В Запорожье раздаются взрывы. Сообщается, что враг нанес удары по промышленной инфраструктуре города. Сообщается по крайней мере об одном погибшем. Мирных жителей города призывают до отбоя находиться в укрытиях.
Сейчас в Запорожье и области раздается воздушная тревога. Кроме того, звук сирен слышно и в Донецкой области.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики не прекращают обстреливать Запорожье. В городе прогремел очередной взрыв, последствия которого выясняются.
Напоминаем, что этой ночью взрывы прозвучали в Киеве. Столицу атаковали вражеские БпЛА.
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