Дым от взрыва. Фото: Pixabay

Российские захватчики продолжают наносить удары по Запорожью. В городе раздаются взрывы. Враг атаковал объекты промышленной инфраструктуры города.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в среду, 8 января.

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В Запорожье раздаются взрывы. Фото: скриншот

Взрывы в Запорожье

В Запорожье раздаются взрывы. Сообщается, что враг нанес удары по промышленной инфраструктуре города. Сообщается по крайней мере об одном погибшем. Мирных жителей города призывают до отбоя находиться в укрытиях.

Удар по промышленной инфраструктуре Запорожья. Фото: скриншот

Сейчас в Запорожье и области раздается воздушная тревога. Кроме того, звук сирен слышно и в Донецкой области.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские захватчики не прекращают обстреливать Запорожье. В городе прогремел очередной взрыв, последствия которого выясняются.

Напоминаем, что этой ночью взрывы прозвучали в Киеве. Столицу атаковали вражеские БпЛА.