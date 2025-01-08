В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек
В Запорожье количество погибших в результате удара россиян возросло до 13 человек. Также известно о 18 раненых.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 8 января.
Удар россиян по Запорожью
"Тринадцать погибших вследствие вражеского удара по Запорожью", — лаконично сообщил Федоров.
Также известно что после вражеского удара ранения получили 18 жителей города.
Пострадали десятки людей
Ранее Федоров сообщил, что в Запорожье в результате вражеского удара пострадало по меньшей мере 30 человек.
"Тридцать пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра", — сообщил Федоров.
Глава ОГА также добавил, что на месте вражеского удара работают семь медицинских бригад, правоохранителей и чрезвычайники.
Напомним, взрывы в Запорожье раздавались около 15:42. Враг нанес удары по промышленной инфраструктуре.
Также мы писали, что этой ночью взрывы прозвучали в Киеве. Столицу атаковали вражеские беспилотники.
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