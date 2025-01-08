Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек arrow

В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек

8 января 2025 17:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек
Спасатели несут пострадавшего. Фото: ГСЧС
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Запорожье количество погибших в результате удара россиян возросло до 13 человек. Также известно о 18 раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 8 января.

Читайте также:
война
Последствия удара по Запорожью. Фото: скриншот

Удар россиян по Запорожью

"Тринадцать погибших вследствие вражеского удара по Запорожью", — лаконично сообщил Федоров.

Также известно что после вражеского удара ранения получили 18 жителей города.

Пострадали десятки людей

Ранее Федоров сообщил, что в Запорожье в результате вражеского удара пострадало по меньшей мере 30 человек.

"Тридцать пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра", — сообщил Федоров.

Глава ОГА также добавил, что на месте вражеского удара работают семь медицинских бригад, правоохранителей и чрезвычайники.

Напомним, взрывы в Запорожье раздавались около 15:42. Враг нанес удары по промышленной инфраструктуре.

Также мы писали, что этой ночью взрывы прозвучали в Киеве. Столицу атаковали вражеские беспилотники.

Запорожье оккупанты Иван Федоров война в Украине погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:23 Торгов не будет — Кипер о судьбе одесских памятников и улиц

18:05 Китай принял решение по доступу нефтяных танкеров к портам

Эксклюзив

18:03 Украину впервые посетила новая глава ОБСЕ, — основные заявления

18:01 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия

17:57 Строительство новой дороги Николаев-Одесса остановили — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

17:45 В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек

17:31 Франция призвала ЕС наказать Маска за вмешательство в политику

17:30 Удар россиян по Запорожью — число пострадавших возросло до 30

17:29 Трое детей в двух браках — как оформить отсрочку

18:23 Торгов не будет — Кипер о судьбе одесских памятников и улиц

18:05 Китай принял решение по доступу нефтяных танкеров к портам

Эксклюзив

18:03 Украину впервые посетила новая глава ОБСЕ, — основные заявления

18:01 Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал последствия

17:57 Строительство новой дороги Николаев-Одесса остановили — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:45 В результате удара россиян по Запорожью погибли 13 человек

17:31 Франция призвала ЕС наказать Маска за вмешательство в политику

17:30 Удар россиян по Запорожью — число пострадавших возросло до 30

17:29 Трое детей в двух браках — как оформить отсрочку

17:28 В Беларуси на границе с Черниговом будут учения с теробороной

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья