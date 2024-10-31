Повінь в Іспанії — кількість жертв збільшилася до ста

Чоловік стоїть серед затопленої вулиці в Іспанії. Фото: Reuters

Раптова повінь в Іспанії, яка перетворила вулиці на річки та зруйнувала будинки, стала найстрашнішим стихійним лихом за останні десятки років. Наразі відомо про щонайменше 95 загиблих.

Про це повідомило видання Associated Press у четвер, 31 жовтня.

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Наслідки руйнівної повені в Іспанії

Зливи, що тривали в Іспанії протягом останніх двох днів, спричинили повені на півдні та сході країни, від Малаги до Валенсії. Національна метеорологічна служба Іспанії заявляла, що за вісім годин у Валенсії випало більше дощу, ніж за попередні 20 місяців, назвавши цю зливу "надзвичайною".

Затоплені вулиці Іспанії. Фото: Reuters

Повінь зносила все на своєму шляху, також у регіонах гинули десятки людей. У середу, 30 жовтня, служби з надзвичайних ситуацій у Валенсії підтвердили, що серед загиблих 92 особи. Ще три жертви були зафіксовані в сусідніх регіонах.

"Вчора був найгірший день у моєму житті. Ми були в пастці, як щури. Машини і сміттєві контейнери текли по вулицях. Вода піднімалася до трьох метрів", — сказав міський голова Утьєля Рікардо Габальдон, додавши, що чимало людей зникло безвісти.

Рятувальники і понад 1100 солдатів з іспанських підрозділів реагування на надзвичайні ситуації були направлені в постраждалі райони. Поліція і рятувальні служби використовували гелікоптери, щоб витягти людей з їхніх домівок, і гумові човни, аби дістатися до водіїв, які застрягли в автомобілях.

"Мені довелося вилізти через вікно, адже вода вже підходила до моїх плечей. Я сховався на першому поверсі у сусідів і залишився там на всю ніч. Вона забрала все. Мені довелося викинути все з пекарні, морозильні камери, духовки, все", — розповів один із власників пекарні в Утьєлі.

Наслідки повені в Іспанії. Фото: Reuters

Іспанія досі оговтується від руйнівної повені, рятувальні служби працюють у постраждалих регіонах. Також у містах ускладнене пересування дорогами через повалені дерева і понівечені автомобілі. Зауважимо, що уряд Іспанії оголосив триденну жалобу, починаючи з четверга.

Нагадаємо, внаслідок стихійного лиха в Іспанії були скасовані авіарейси та спортивні змагання.

Українська телеведуча Ольга Фреймут стала свідком повені в Іспанії. Вона саме прямувала до Валенсії, де в неї мала відбутися лекція з етикету.