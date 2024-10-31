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В результате наводнения в Испании погибли почти сто человек

31 октября 2024 09:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Наводнение в Испании — количество жертв увеличилось до ста
Мужчина стоит среди затопленной улицы в Испании. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Внезапное наводнение в Испании, которое превратило улицы в реки и разрушило дома, стало самым страшным стихийным бедствием за последние десятки лет. Сейчас известно о по меньшей мере 95 погибших.

Об этом сообщило издание Associated Press в четверг, 31 октября.

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Последствия разрушительного наводнения в Испании

Ливни, продолжавшиеся в Испании в течение последних двух дней, вызвали наводнения на юге и востоке страны, от Малаги до Валенсии. Национальная метеорологическая служба Испании заявляла, что за восемь часов в Валенсии выпало больше дождя, чем за предыдущие 20 месяцев, назвав этот ливень "чрезвычайным".

наводнение в Испании
Затопленные улицы Испании. Фото: Reuters

Наводнение сносило все на своем пути, также в регионах гибли десятки людей. В среду, 30 октября, службы по чрезвычайным ситуациям в Валенсии подтвердили, что среди погибших 92 человека. Еще три жертвы были зафиксированы в соседних регионах.

"Вчера был худший день в моей жизни. Мы были в ловушке, как крысы. Машины и мусорные контейнеры текли по улицам. Вода поднималась до трех метров", — сказал городской голова Утьеля Рикардо Габальдон, добавив, что многие люди пропали без вести. 

Спасатели и более 1100 солдат из испанских подразделений реагирования на чрезвычайные ситуации были направлены в пострадавшие районы. Полиция и спасательные службы использовали вертолеты, чтобы вытащить людей из их домов, и резиновые лодки, чтобы добраться до водителей, которые застряли в автомобилях.

"Мне пришлось вылезти через окно, ведь вода уже подходила к моим плечам. Я спрятался на первом этаже у соседей и остался там на всю ночь. Она забрала все. Мне пришлось выбросить все из пекарни, морозильные камеры, духовки, все", — рассказал один из владельцев пекарни в Утьеле.

последствия наводнения
Последствия наводнения в Испании. Фото: Reuters

Испания до сих пор оправляется от разрушительного наводнения, спасательные службы работают в пострадавших регионах. Также в городах затруднено передвижение по дорогам из-за поваленных деревьев и изуродованных автомобилей. Заметим, что правительство Испании объявило трехдневный траур, начиная с четверга.

Напомним, в результате стихийного бедствия в Испании были отменены авиарейсы и спортивные соревнования.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут стала свидетелем наводнения в Испании. Она как раз направлялась в Валенсию, где у нее должна была состояться лекция по этикету.

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