Жителі Чернігова залишилися без світла через атаку РФ

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У четвер, 25 вересня, російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури Чернігова. Внаслідок ворожого обстрілу жителі Чернігова залишилися без електропостачання.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.

Атака РФ на Чернігів — частина міста залишилася без світла

У четвер, 25 вересня, російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі Чернігова. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники.

На щастя, минуло без жертв серед людей.

Однак унаслідок атаки РФ близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання. Наразі організовуються відновлювальні роботи.

У районах, які були знеструмлені, знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення.

Скриншот повідомлення начальника МВА/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 25 вересня через атаку РФ у Кіровоградській та Миколаївській областях знеструмлено залізницю.

Раніше ми інформували, що у середу, 24 вересня, російські війська атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула людина.