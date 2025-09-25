Відео
Україна
Відео

Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Внаслідок атаки РФ жителі Чернігова залишилися без світла

Внаслідок атаки РФ жителі Чернігова залишилися без світла

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:20
Жителі Чернігова залишилися без світла через атаку РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У четвер, 25 вересня, російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури Чернігова. Внаслідок ворожого обстрілу жителі Чернігова залишилися без електропостачання.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.

У четвер, 25 вересня, російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі Чернігова. На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники.

На щастя, минуло без жертв серед людей.

Однак унаслідок атаки РФ близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання. Наразі організовуються відновлювальні роботи.

У районах, які були знеструмлені, знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення.

Атака РФ на Чернігів
Скриншот повідомлення начальника МВА/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 25 вересня через атаку РФ у Кіровоградській та Миколаївській областях знеструмлено залізницю.

Раніше ми інформували, що у середу, 24 вересня, російські війська атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула людина.

Чернігів обстріли війна в Україні відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
