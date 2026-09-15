Чоловік вагою понад 200 кг помер після ВЛК: деталі справи

Чоловік проходить ВЛК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Верховній Раді розглянули одразу кілька резонансних випадків, пов'язаних із роботою ТЦК та ВЛК. На Житомирщині 46-річного чоловіка вагою понад 200 кг визнали придатним до служби, а невдовзі він помер. На Рівненщині 17-річний хлопець заявив про побиття представниками ТЦК, однак у центрі комплектування озвучили іншу версію подій.

Про це стало відомо під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Чоловік помер після проходження ВЛК

Під час засідання ТСК розглянули обставини смерті 46-річного жителя Овруча Андрія Стесюка. За словами голови комісії Олексія Гончаренка, чоловік мав тяжкі захворювання та важив понад 200 кг.

У серпні Андрія Стесюка доставили на ВЛК у Коростені. Комісія визнала його придатним до військової служби. Через 57 хвилин після проходження ВЛК чоловік втратив свідомість, а згодом помер.

Генеральний директор Коростенської центральної міської лікарні повідомив, що Андрій Стесюк мав ожиріння третього ступеня. За його словами, відповідно до норм, якими керувалася комісія, чоловік міг проходити службу у підрозділах забезпечення та ТЦК і СП.

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"Після ВЛК його у нормальному стані забрали. Претензій не було", — заявив гендиректор лікарні.

Голова ВЛК Сергій Пісоцький, який підписав рішення про придатність Андрія Стесюка, на засідання ТСК не прийшов. Олексій Гончаренко повідомив, що медик перебуває на лікарняному через сильний стрес після суспільного резонансу. З 1 вересня Сергій Пісоцький більше не очолює ВЛК.

У лікарні заявили про тиск ТЦК на ВЛК

Під час засідання гендиректор Коростенської центральної міської лікарні також заявив, що ВЛК працює у складних умовах та під тиском ТЦК. При цьому, за його словами, лікарі керуються чинними постановами.

"На сьогодні комісія працює в жорстких умовах, у присутності й під тиском ТЦК саме на комісію, а лікарі не відходять ні на крапку від постанов, якими вони керуються", — сказав він.

Підліток заявив про побиття

На цьому ж засіданні ТСК заслухали 17-річного Олександра Гребеня. Хлопець розповів, що разом із другом їхав мотоциклом поблизу села Чудель Сарненського району, коли їх нібито підрізав білий бус. За словами Олександра Гребеня, після падіння він підняв руки та повідомив, що йому 17 років. Хлопець стверджує, що після цього його почали бити кілька людей.

"Вони налетіли на мене, збили з ніг, почали бити ногами. Удари були по нирках. Людей шість-сім було. І вже під кінець сів на мене один і по голові два удари наніс залізними битами", — розповів Олександр Гребень.

На засіданні також виступила матір 17-річного хлопця. За її словами, буси рухалися поруч із мотоциклом, а потім один із них виїхав перед ним, після чого мотоцикл упав.

Що відповіли у ТЦК

Керівник Рівненського ОТЦК та СП заперечив викладену хлопцем версію обставин інциденту. За його словами, саме хлопці переслідували автомобіль, у якому перебували представники ТЦК.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час перевірки Берегівського районного ТЦК на Закарпатті омбудсмен виявив можливі порушення прав військовозобов'язаних. Йшлося, зокрема, про обмеження пересування людей із чинними відстрочками. Протягом липня звідти звільнили 11 осіб, яких могли утримувати незаконно.



Також Новини.LIVE розповідали про чоловіка, якого після ВЛК визнали придатним до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних і медичних підрозділах. Він не прийшов за бойовою повісткою, однак згодом був мобілізований і почав служити у Нацгвардії