Мужчина весом более 200 кг скончался после ВВК: подробности дела

Мужчина проходит медицинскую комиссию. Фото иллюстративное: УНИАН

В Верховной Раде рассмотрели сразу несколько резонансных случаев, связанных с работой ТЦК и ВВК. В Житомирской области 46-летнего мужчину весом более 200 кг признали годным к службе, а вскоре он скончался. В Ровенской области 17-летний юноша заявил о избиении представителями ТЦК, однако в центре комплектования озвучили другую версию событий.

Об этом стало известно во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Мужчина скончался после прохождения ВВК

В ходе заседания ВСК рассмотрели обстоятельства смерти 46-летнего жителя Овруча Андрея Стесюка. По словам председателя комиссии Алексея Гончаренко, мужчина страдал тяжелыми заболеваниями и весил более 200 кг.

В августе Андрея Стесюка доставили на ВЛК в Коростене. Комиссия признала его годным к военной службе. Через 57 минут после прохождения ВЛК мужчина потерял сознание, а впоследствии скончался.

Генеральный директор Коростенской центральной городской больницы сообщил, что Андрей Стесюк страдал ожирением третьей степени. По его словам, в соответствии с нормами, которыми руководствовалась комиссия, мужчина мог проходить службу в подразделениях обеспечения, а также в ТЦК и СП.

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"После ВЛК его забрали в нормальном состоянии. Претензий не было", — заявил гендиректор больницы.

Председатель ВЛК Сергей Писоцкий, подписавший решение о годности Андрея Стесюка, на заседание ТСК не пришел. Алексей Гончаренко сообщил, что медик находится на больничном из-за сильного стресса после общественного резонанса. С 1 сентября Сергей Писоцкий больше не возглавляет ВЛК.

В больнице заявили о давлении ТСК на ВЛК

Во время заседания гендиректор Коростенской центральной городской больницы также заявил, что ВЛК работает в сложных условиях и под давлением ТЦК. При этом, по его словам, врачи руководствуются действующими постановлениями.

"На сегодняшний день комиссия работает в жестких условиях, в присутствии и под давлением ТЦК именно на комиссию, а врачи ни на йоту не отступают от постановлений, которыми они руководствуются", — сказал он.

Подросток заявил об избиении

На этом же заседании ТСК заслушали 17-летнего Александра Гребеня. Парень рассказал, что вместе с другом ехал на мотоцикле вблизи села Чудель Сарненского района, когда их якобы подрезал белый микроавтобус. По словам Александра Гребеня, после падения он поднял руки и сообщил, что ему 17 лет. Парень утверждает, что после этого его начали избивать несколько человек.

"Они набросились на меня, сбили с ног, начали бить ногами. Удары были по почкам. Людей было шесть-семь. А уже в конце один из них сел на меня и нанес два удара по голове железными битами", — рассказал Александр Гребень.

На заседании также выступила мать 17-летнего парня. По ее словам, микроавтобусы двигались рядом с мотоциклом, а затем один из них выехал перед ним, после чего мотоцикл упал.

Что ответили в ТЦК

Руководитель Ровенского ОТЦК и СП опроверг изложенную парнем версию обстоятельств инцидента. По его словам, именно парни преследовали автомобиль, в котором находились представители ТЦК.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время проверки Береговского районного ТЦК в Закарпатье омбудсмен выявил возможные нарушения прав военнообязанных. Речь шла, в частности, об ограничении передвижения людей с действующими отсрочками. В течение июля оттуда освободили 11 человек, которых могли удерживать незаконно.



Также Новини.LIVE рассказывали о мужчине, которого после ВЛК признали годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных и медицинских подразделениях. Он не явился по боевой повестке, однако впоследствии был мобилизован и начал служить в Нацгвардии