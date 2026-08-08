З’явилися нові деталі справи про порушення у Берегівському ТЦК: що виявив омбудсмен

Дмитро Лубінець. Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

У Берегівському районному ТЦК та СП на Закарпатті під час моніторингового візиту виявили можливі порушення прав військовозобов’язаних, зокрема щодо скасування відстрочок та обмеження права на вільне пересування. За даними представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області, лише протягом липня з установи звільнили 11 осіб, яких могли утримувати незаконно.

Про це повідомив Дмитро Лубінець, інформує Новини.LIVE.

Що виявили під час перевірки Берегівського ТЦК

За інформацією представника омбудсмена, під час моніторингу зафіксували випадки, коли військовозобов’язані з чинними відстрочками не могли залишити територію ТЦК та СП.



Скриншот повідомлення Лубінця

Також перевірка виявила можливе скасування відстрочок без проведення засідань відповідних комісій та оформлення протоколів. За даними Андрія Крючкова, до державної інформаційної системи могли вносити недостовірні відомості, а для позбавлення громадян відстрочок використовувати рапорти, які, за його оцінкою, мали ознаки фіктивних документів.

Умови у Берегівському ТЦК. Фото: Дмитро Лубінець

Окремо представник омбудсмена звернув увагу на умови перебування військовозобов’язаних на збірному пункті. Там виявили незадовільний санітарний стан вбиралень, нестачу питної води, білизни, ковдр та засобів гігієни. За його даними, для миття був доступний лише літній душ.

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Скільки людей вдалося звільнити

За інформацією Андрія Крючкова, протягом липня з Берегівського РТЦК та СП звільнили 11 осіб, яких, за результатами перевірки, утримували протиправно.

Ще двох громадян звільнили безпосередньо під час моніторингового візиту.

Представник омбудсмена зазначив, що виявлені обставини можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, зокрема за статтями Кримінального кодексу України про незаконне позбавлення волі, несанкціоновані дії з інформацією, службове підроблення та перевищення влади.

Матеріали перевірки направили до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення відповідної перевірки.

Таким чином, наразі йдеться про можливі порушення, а не про встановлену судом вину конкретних посадовців. Остаточну правову оцінку їхнім діям мають надати правоохоронці за результатами розслідування.

Що відомо про попередні порушення у Берегівському ТЦК

Це не перше повідомлення про проблеми в роботі Берегівського РТЦК та СП. Раніше правоохоронці повідомляли про перевірки діяльності його посадовців, зокрема щодо можливих порушень під час ведення військового обліку.

Виявлені під час нового моніторингу факти стосуються не лише мобілізаційних процедур, а й дотримання прав військовозобов’язаних під час їх перебування у ТЦК. Саме тому матеріали передали до органів прокуратури для надання правової оцінки кожному з епізодів.

Як повідомляли Новини.LIVE, суд заарештував двох екскерівників ТЦК на Закарпатті у справі про незаконне зняття військовозобов’язаних із обліку. За даними слідства, посадовці могли сприяти виключенню чоловіків з військового обліку, що дозволяло їм уникнути мобілізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Закарпатті затримали екскерівництво ТЦК, яке, за даними слідства, причетне до незаконного зняття з військового обліку близько 1200 осіб. Правоохоронці встановлюють усі обставини схеми та коло людей, які могли бути до неї причетні.