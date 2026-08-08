Появились новые подробности дела о нарушениях в Береговском ТЦК: что выявил омбудсмен
В Береговском районном ТЦК и СП в Закарпатье в ходе мониторингового визита были выявлены возможные нарушения прав военнообязанных, в частности, касающиеся отмены отсрочек и ограничения права на свободное передвижение. По данным представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области, только в течение июля из учреждения освободили 11 человек, которых могли удерживать незаконно.
Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.
Что выявили во время проверки Береговского ТЦК
По информации представителя омбудсмена, в ходе мониторинга были зафиксированы случаи, когда военнообязанные с действующими отсрочками не могли покинуть территорию ТЦК и СП.
Также проверка выявила возможную отмену отсрочек без проведения заседаний соответствующих комиссий и оформления протоколов. По данным Андрея Крючкова, в государственную информационную систему могли вносить недостоверные сведения, а для лишения граждан отсрочек использовать рапорты, которые, по его оценке, имели признаки фиктивных документов.
Отдельно представитель омбудсмена обратил внимание на условия пребывания военнообязанных на сборном пункте. Там обнаружили неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, нехватку питьевой воды, белья, одеял и средств гигиены. По его данным, для мытья был доступен только летний душ.
Сколько человек удалось освободить
По информации Андрея Крючкова, в течение июля из Береговского РТЦК и СП освободили 11 человек, которых, по результатам проверки, удерживали незаконно.
Еще двух граждан освободили непосредственно во время мониторингового визита.
Представитель омбудсмена отметил, что выявленные обстоятельства могут содержать признаки уголовных правонарушений, в частности по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы, несанкционированных действиях с информацией, служебном подлоге и превышении полномочий.
Материалы проверки направлены в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения соответствующей проверки.
Таким образом, на данный момент речь идет о возможных нарушениях, а не об установленной судом вине конкретных должностных лиц. Окончательную правовую оценку их действиям должны дать правоохранительные органы по результатам расследования.
Что известно о предыдущих нарушениях в Береговском ТЦК
Это не первое сообщение о проблемах в работе Береговского РТЦК и СП. Ранее правоохранительные органы сообщали о проверках деятельности его должностных лиц, в частности в отношении возможных нарушений при ведении воинского учета.
Выявленные в ходе нового мониторинга факты касаются не только мобилизационных процедур, но и соблюдения прав военнообязанных во время их пребывания в ТЦК. Именно поэтому материалы передали в органы прокуратуры для дачи правовой оценки каждому из эпизодов.
Как сообщали Новини.LIVE, суд арестовал двух бывших руководителей ТЦК в Закарпатье по делу о незаконном снятии военнообязанных с учета. По данным следствия, чиновники могли содействовать исключению мужчин из воинского учета, что позволяло им избежать мобилизации.
Как сообщали Новини.LIVE, в Закарпатье задержали бывшее руководство ТЦК, которое, по данным следствия, причастно к незаконному снятию с воинского учета около 1200 человек. Правоохранители устанавливают все обстоятельства схемы и круг лиц, которые могли быть к ней причастны.