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Главная Новости дня Появились новые подробности дела о нарушениях в Береговском ТЦК: что выявил омбудсмен

Появились новые подробности дела о нарушениях в Береговском ТЦК: что выявил омбудсмен

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 14:03
Появились новые подробности дела о нарушениях в Береговском ТЦК: что выявил омбудсмен
Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

В Береговском районном ТЦК и СП в Закарпатье в ходе мониторингового визита были выявлены возможные нарушения прав военнообязанных, в частности, касающиеся отмены отсрочек и ограничения права на свободное передвижение. По данным представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области, только в течение июля из учреждения освободили 11 человек, которых могли удерживать незаконно.

Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Что выявили во время проверки Береговского ТЦК

По информации представителя омбудсмена, в ходе мониторинга были зафиксированы случаи, когда военнообязанные с действующими отсрочками не могли покинуть территорию ТЦК и СП.

З’явилися нові деталі справи про порушення у Берегівському ТЦК: що виявив омбудсмен - фото 1

Скриншот сообщения Лубинеца

Также проверка выявила возможную отмену отсрочек без проведения заседаний соответствующих комиссий и оформления протоколов. По данным Андрея Крючкова, в государственную информационную систему могли вносить недостоверные сведения, а для лишения граждан отсрочек использовать рапорты, которые, по его оценке, имели признаки фиктивных документов.

Появились новые подробности дела о нарушениях в Береговском ТЦК: что выявил омбудсмен - фото 2
Условия в Береговском ТЦК. Фото: Дмитрий Лубинец

Отдельно представитель омбудсмена обратил внимание на условия пребывания военнообязанных на сборном пункте. Там обнаружили неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, нехватку питьевой воды, белья, одеял и средств гигиены. По его данным, для мытья был доступен только летний душ.

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Сколько человек удалось освободить

По информации Андрея Крючкова, в течение июля из Береговского РТЦК и СП освободили 11 человек, которых, по результатам проверки, удерживали незаконно.

Еще двух граждан освободили непосредственно во время мониторингового визита.

Представитель омбудсмена отметил, что выявленные обстоятельства могут содержать признаки уголовных правонарушений, в частности по статьям Уголовного кодекса Украины о незаконном лишении свободы, несанкционированных действиях с информацией, служебном подлоге и превышении полномочий.

Материалы проверки направлены в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения соответствующей проверки.

Таким образом, на данный момент речь идет о возможных нарушениях, а не об установленной судом вине конкретных должностных лиц. Окончательную правовую оценку их действиям должны дать правоохранительные органы по результатам расследования.

Что известно о предыдущих нарушениях в Береговском ТЦК

Это не первое сообщение о проблемах в работе Береговского РТЦК и СП. Ранее правоохранительные органы сообщали о проверках деятельности его должностных лиц, в частности в отношении возможных нарушений при ведении воинского учета.

Выявленные в ходе нового мониторинга факты касаются не только мобилизационных процедур, но и соблюдения прав военнообязанных во время их пребывания в ТЦК. Именно поэтому материалы передали в органы прокуратуры для дачи правовой оценки каждому из эпизодов.

Как сообщали Новини.LIVE, суд арестовал двух бывших руководителей ТЦК в Закарпатье по делу о незаконном снятии военнообязанных с учета. По данным следствия, чиновники могли содействовать исключению мужчин из воинского учета, что позволяло им избежать мобилизации.

Как сообщали Новини.LIVE, в Закарпатье задержали бывшее руководство ТЦК, которое, по данным следствия, причастно к незаконному снятию с воинского учета около 1200 человек. Правоохранители устанавливают все обстоятельства схемы и круг лиц, которые могли быть к ней причастны.

ВСУ Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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