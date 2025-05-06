Забуранна розповіла, хто не отримає українське громадянство

Власники паспортів РФ не зможуть отримати громадянство України
Народна депутатка Леся Забуранна розповіла деталі про підготовку закону щодо множинного громадянства. За її словами, українське не зможуть отримати ті, хто матиме російський паспорт.
Про це Леся Забуранна сказала в ефірі День.LIVE у вівторок, 6 травня.
Українське громадянство
Забуранна наголосила, що множинне громадянство — це шанс для відбудови України. За її словами, новий закон дозволить отримати український паспорт фахівцям, які допоможуть відновити країну після перемоги.
"Ми знаємо, що у лавах ЗСУ є дуже велика кількість іноземних військових, які дійсно щиро пішли свідомо захищати Україну. Ми не можемо бути осторонь і не можемо відмовити їм у можливості набути громадянства України", — зазначила нардепка.
За її словами, українське громадянство буде недоступне для тих, у кого вже є російський паспорт.
Нагадаємо, до кінця 2025 року Україна розробить остаточну версію закону, що дозволить мати кілька громадянств.
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