Забуранна розповіла, хто не отримає українське громадянство

Паспорт України. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Леся Забуранна розповіла деталі про підготовку закону щодо множинного громадянства. За її словами, українське не зможуть отримати ті, хто матиме російський паспорт.

Про це Леся Забуранна сказала в ефірі День.LIVE у вівторок, 6 травня.

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Забуранна наголосила, що множинне громадянство — це шанс для відбудови України. За її словами, новий закон дозволить отримати український паспорт фахівцям, які допоможуть відновити країну після перемоги.

"Ми знаємо, що у лавах ЗСУ є дуже велика кількість іноземних військових, які дійсно щиро пішли свідомо захищати Україну. Ми не можемо бути осторонь і не можемо відмовити їм у можливості набути громадянства України", — зазначила нардепка.

За її словами, українське громадянство буде недоступне для тих, у кого вже є російський паспорт.

Нагадаємо, до кінця 2025 року Україна розробить остаточну версію закону, що дозволить мати кілька громадянств.

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