Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Власники паспортів РФ не зможуть отримати громадянство України arrow

Власники паспортів РФ не зможуть отримати громадянство України

6 травня 2025 17:01
Аркадій Пастула - Редактор
Забуранна розповіла, хто не отримає українське громадянство
Паспорт України. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Народна депутатка Леся Забуранна розповіла деталі про підготовку закону щодо множинного громадянства. За її словами, українське не зможуть отримати ті, хто матиме російський паспорт.

Про це Леся Забуранна сказала в ефірі День.LIVE у вівторок, 6 травня.

Реклама
Читайте також:

Українське громадянство

Забуранна наголосила, що множинне громадянство — це шанс для відбудови України. За її словами, новий закон дозволить отримати український паспорт фахівцям, які допоможуть відновити країну після перемоги.

"Ми знаємо, що у лавах ЗСУ є дуже велика кількість іноземних військових, які дійсно щиро пішли свідомо захищати Україну. Ми не можемо бути осторонь і не можемо відмовити їм у можливості набути громадянства України", — зазначила нардепка.

За її словами, українське громадянство буде недоступне для тих, у кого вже є російський паспорт.

Нагадаємо, до кінця 2025 року Україна розробить остаточну версію закону, що дозволить мати кілька громадянств.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що необхідно зробити для набуття громадянства Польщі.

Україна громадянство паспорти паспорт Росія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама