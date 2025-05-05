Чернишов заявив, що закон про подвійне громадянство в Україні буде до кінця 2025 року

Стало відомо, коли українці зможуть мати подвійне громадянство
В Україні поки що заборонено мати паспорти кількох країн. Однак уже до кінця 2025 року, держава підготує остаточний варіант закону, який дозволить мати множинне громадянство.
Про це в інтерв'ю La Repubblica сказав міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
Що сказав чиновник про закон про множинне громадянство
Чернишов, торкнувшись теми української діаспори, зазначив, що наразі. Осінь за межами України перебуває понад 20 млн українців. Серед цієї кількості людей, приблизно 5 млн тих — хто вимушено покинув країну після повномасштабного вторгнення Росії.
"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Завдання міністерства — об'єднати всіх українців і в країні, і за кордоном", — пояснив міністр.
Він додав, що в Україні таки буде ухвалено закон про подвійне громадянство, що нині в країні поки що ще заборонено.
"Закон буде готовий до кінця року", — сказав Чернишов.
Також міністр національної єдності повідомив, що відомство працює над створенням цифрової платформи, покликаної допомогти українцям, які були змушені покинути батьківщину. Новий онлайн-сервіс сприятиме в пошуку роботи та житла за кордоном, а також отримуватиме необхідну інформацію.
Крім того, міністерство готується до запуску Центрів єдності (Unity Hubs) у низці європейських столиць — одним із перших таких центрів планують відкрити в Римі.
"Також є ідея уніфікувати навчальні програми, які вивчають українські діти за кордоном, з нашими національними стандартами", — додав Чернишов.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіків в Україні з подвійним громадянством.
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