Чернишов заявив, що закон про подвійне громадянство в Україні буде до кінця 2025 року

Жінка тримає в руках два паспорти. Фото: Depositphotos

В Україні поки що заборонено мати паспорти кількох країн. Однак уже до кінця 2025 року, держава підготує остаточний варіант закону, який дозволить мати множинне громадянство.

Про це в інтерв'ю La Repubblica сказав міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

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Чернишов, торкнувшись теми української діаспори, зазначив, що наразі. Осінь за межами України перебуває понад 20 млн українців. Серед цієї кількості людей, приблизно 5 млн тих — хто вимушено покинув країну після повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Завдання міністерства — об'єднати всіх українців і в країні, і за кордоном", — пояснив міністр.

Він додав, що в Україні таки буде ухвалено закон про подвійне громадянство, що нині в країні поки що ще заборонено.

"Закон буде готовий до кінця року", — сказав Чернишов.

Також міністр національної єдності повідомив, що відомство працює над створенням цифрової платформи, покликаної допомогти українцям, які були змушені покинути батьківщину. Новий онлайн-сервіс сприятиме в пошуку роботи та житла за кордоном, а також отримуватиме необхідну інформацію.

Крім того, міністерство готується до запуску Центрів єдності (Unity Hubs) у низці європейських столиць — одним із перших таких центрів планують відкрити в Римі.

"Також є ідея уніфікувати навчальні програми, які вивчають українські діти за кордоном, з нашими національними стандартами", — додав Чернишов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіків в Україні з подвійним громадянством.

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