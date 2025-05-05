Женщина держит в руках два паспорта. Фото: Depositphotos

В Украине пока что запрещено иметь паспорта нескольких стран. Однако уже до конца 2025 года, государство подготовит окончательный вариант закона, который разрешит иметь множественное гражданство.

Об этом в интервью La Repubblica сказал министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

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Чернышев, затронув тему украинской диаспоры, отметил, что на данный. Осень да пределами Украины находится более 20 млн украинцев. Среди этого количества людей, примерно 5 млн тех — кто вынуждено покинул страну после полномасштабного вторжения России.

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"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться, это должно быть добровольным процессом. Задача министерства - объединить всех украинцев и в стране, и за рубежом", — пояснил министр.

Он добавил, что в Украине таки будет принят закон о двойном гражданстве, что ныне в стране пока что еще запрещено.

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"Закон будет готов до конца года", — сказал Чернышев.

Также министр национального единства сообщил, что ведомство работает над созданием цифровой платформы, призванной помочь украинцам, которые были вынуждены покинуть родину. Новый онлайн-сервис будет содействовать в поиске работы и жилья за границей, и получать необходимую информацию.

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Кроме того, министерство готовится к запуску Центров единства (Unity Hubs) в ряде европейских столиц — одним из первых таких центров планируют открыть в Риме.

"Также есть идея унифицировать учебные программы, которые изучают украинские дети за рубежом, с нашими национальными стандартами", — добавил Чернышев.

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Напомним, недавно мы писали, могут ли мобилизовать мужчин в Украине с двойным гражданством.

Также мы сообщали, какие способы получения второго гражданства есть для украинцев в Польше.

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