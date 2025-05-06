Забуранная рассказала, кто не получит украинское гражданство

Паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Леся Забуранная рассказала детали о подготовке закона о множественном гражданстве. По ее словам, украинское не смогут получить те, кто будет иметь российский паспорт.

Об этом Леся Забуранная сказала в эфире День.LIVE во вторник, 6 мая.

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Забуранная отметила, что множественное гражданство — это шанс для восстановления Украины. По ее словам, новый закон позволит получить украинский паспорт специалистам, которые помогут восстановить страну после победы.

"Мы знаем, что в рядах ВСУ есть очень большое количество иностранных военных, которые действительно искренне пошли сознательно защищать Украину. Мы не можем быть в стороне и не можем отказать им в возможности получить гражданство Украины", — отметила нардеп.

По ее словам, украинское гражданство будет недоступно для тех, у кого уже есть российский паспорт.

Напомним, до конца 2025 года Украина разработает окончательную версию закона, который позволит иметь несколько гражданств.

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