Україну відвідали американські сенатори Джин Шахін, Том Тілліс і Майкл Беннет — говорили про гарантії безпеки і участь у переговорах

Сенатор Том Тілліс. Фото: Reuters

Україну відвідали американські сенатори Джин Шахін, Том Тілліс і Майкл Беннет. Політики дали низку обіцянок щодо питання закінчення війни.

Свої заяви сенатори зробили під час брифінгу у Києві в понеділок, 17 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

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Сенаторка Джин Шахін підкреслила необхідність надійних гарантій безпеки, які б унеможливили повторення російської агресії. Вона нагадала, що у 2014 році міжнародна спільнота не змогла належним чином відреагувати на вторгнення Росії, і тепер потрібно діяти рішучіше.

"Двопартійна група в Конгресі, яка підтримує Україну, вважає, що ми не побачимо жодного припинення цієї війни шляхом переговорів, якщо не буде гарантій безпеки, щодо яких люди почуваються комфортно. Ми бачили, що сталося у 2014 році, коли увійшла Росія і ми були недостатньо жорсткими", — сказала вона.

У свою чергу, сенатор Том Тілліс відзначив, що Україна повинна бути і буде за столом переговорів.

"Звичайно, вони повинні бути за столом переговорів. Тисячі людей віддали свої життя, щоб захистити цю країну. Невже хтось справді вірить, що США будуть вести переговори про угоду з європейською країною, яка пройшла через те, що вони пройшли на полі бою? Яка пережила те, що вони пережили, і не буде за столом переговорів? Звичайно, вони будуть. І ви побачите це в найближчі тижні й місяці", — додав він.

Раніше сенатор Сполучених Штатів Ліндсі Грем заявив, що в разі повторення агресії РФ Україну одразу візьмуть в НАТО. А президент США Дональд Трамп вважає, що Росія не нападе на Альянс.