Украину посетили американские сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис и Майкл Беннет — говорили о гарантиях безопасности и участии в переговорах

Сенатор Том Тиллис. Фото: Reuters

Украину посетили американские сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис и Майкл Беннет. Политики дали ряд обещаний по вопросу, который касается окончания войны.

Свои заявления сенаторы сделали во время брифинга в Киеве в понедельник, 17 февраля, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что пообещали Украине

Сенатор Джин Шахин отметила необходимость надежных гарантий безопасности, которые бы сделали невозможным повторение российской агрессии. Она напомнила, что в 2014 году международное сообщество не смогло должным образом отреагировать на вторжение России и теперь нужно действовать решительнее.

"Двухпартийная группа в Конгрессе, которая поддерживает Украину, считает, что мы не увидим никакого прекращения этой войны путем переговоров, если не будет гарантий безопасности, в отношении которых люди чувствуют себя комфортно. Мы видели, что произошло в 2014 году, когда вошла Россия и мы были недостаточно жесткими", — сказала она.

В свою очередь, сенатор Том Тиллис отметил, что Украина должна быть и будет за столом переговоров

"Конечно, они должны быть за столом переговоров. Тысячи людей отдали свои жизни, чтобы защитить эту страну. Неужели кто-то действительно верит, что США будут вести переговоры о соглашении с европейской страной, которая прошла через то, что они прошли на поле боя, которая пережила то, что они пережили, и не будет за столом переговоров? Конечно, они будут. И вы увидите это в ближайшие недели и месяцы", — добавил он.

Ранее сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм заявил, что в случае повторения агрессии РФ Украину сразу возьмут в НАТО. А президент США Дональд Трамп считает, что Россия не нападет на Альянс.