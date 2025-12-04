Путін прибув до Індії — які заяви вже встиг зробити

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У четвер, 4 грудня, російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Індії. В аеропорту на червоній доріжці його особисто зустрів прем’єр-міністр країни Нарендра Моді.

Про це інформує India Today.

Delighted to welcome my friend, President Putin to India. Looking forward to our interactions later this evening and tomorrow. India-Russia friendship is a time tested one that has greatly benefitted our people.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/L7IORzRfV9 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025

Путін прибув до Індії — деталі візиту

Сьогодні, 4 грудня, Володимир Путін прилетів до Індії. Після того як російський диктатор Путін вийшов із літака, прем'єр Індії Моді обійнявся з ним на червоній доріжці, провів до вітального стенда, біля якого для них станцювали індійські танцівниці.

Моді запропонував очільнику Кремля проїхати разом у своєму автомобілі, на що Путін, усупереч традиції й на знак особливого ставлення до індійського колеги, погодився.

Поприветствовал моего друга, Президента Путина, на Лок Калян Марг, 7.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/ntvgFeVdFY — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025

Зауважимо, що присутність Моді в аеропорту для зустрічі Путіна стала відступом від звичного дипломатичного протоколу, адже іноземних лідерів зазвичай зустрічають високопоставлені міністри Індії. Це також є рідкісним жестом особливо приязного ставлення до російського президента з боку індійського прем’єра.

Як відомо, ключовою метою дводенної поїздки Путіна до Індії є пошук домовленостей про поглиблення економічних зв’язків у енергетиці та військово-технічного співробітництва. А також розширення двосторонньої співпраці.

Presented a copy of the Gita in Russian to President Putin. The teachings of the Gita give inspiration to millions across the world.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/D2zczJXkU2 — Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025

Ключові заяви Путіна під час візиту до Індії

Під час перебування в Індії російський диктатор Володимир Путін заявив, що відновлення СРСР виключено.

В інтерв'ю India Today глава Кремля зазначив, що не став би "шукати винних" у розпаді СРСР — мовляв, "справа була в системі".

Нагадаємо, раніше Путін назвав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ сторіччя".

Крім того, Путін зробив заяву щодо тимчасового окупованого українського Криму.

"Росія не анексувала Крим, а прийшла на допомогу жителям півострова", — сказав диктатор.

Крім того, він заявив, що мешканці Криму не хотіли, щоб "їхнє життя було пов'язане з тими, хто влаштував державний переворот в Україні".

Путін додав, що Росія "завжди буде захищати свої інтереси".

Зокрема, очільник Кремля висловився щодо "СВО". Він сказав, що "СВО" — це не початок війни, а спроба її завершити".

"Росія хоче закінчити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України", — заявив російський диктатор в інтерв'ю India Today.

Путін додав, що Київ має усвідомити, що найкращим способом вирішення "конфлікту" є перемовини.

Нагадаємо, що нещодавно Росія запропонувала індійським компаніям суттєву знижку на нафту.

У жовтні цього року Індія зробила заяву щодо відмови від російської нафти.