Путин прибыл в Индию — какие заявления уже успел сделать

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В четверг, 4 декабря, российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию. В аэропорту на красной дорожке его лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Об этом информирует India Today.

Рад приветствовать моего друга, президента Путина в Индии. С нетерпением жду нашего взаимодействия позже этим вечером и завтра. Индийско-российская дружба - это проверенная временем дружба, которая принесла большую пользу нашим народам.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/L7IORzRfV9 - Narendra Modi (@narendramodi) 4 декабря 2025 г.

Путин прибыл в Индию — детали визита

Сегодня, 4 декабря, Владимир Путин прилетел в Индию. После того как российский диктатор Путин вышел из самолета, премьер Индии Моди обнялся с ним на красной дорожке, провел к приветственному стенду, возле которого для них станцевали индийские танцовщицы.

Моди предложил главе Кремля проехать вместе в своем автомобиле, на что Путин, вопреки традиции и в знак особого отношения к индийскому коллеге, согласился.

Поприветствовал моего друга, Президента Путина, на Лок Калян Марг, 7.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/ntvgFeVdFY - Narendra Modi (@narendramodi) 4 декабря 2025 года

Заметим, что присутствие Моди в аэропорту для встречи Путина стало отступлением от привычного дипломатического протокола, ведь иностранных лидеров обычно встречают высокопоставленные министры Индии. Это также является редким жестом особо дружелюбного отношения к российскому президенту со стороны индийского премьера.

Как известно, ключевой целью двухдневной поездки Путина в Индию является поиск договоренностей об углублении экономических связей в энергетике и военно-технического сотрудничества. А также расширение двустороннего сотрудничества.

Презентовал президенту Путину экземпляр Гиты на русском языке. Учение Гиты дает вдохновение миллионам по всему миру.@KremlinRussia_E pic.twitter.com/D2zczJXkU2 - Нарендра Моди (@narendramodi) 4 декабря 2025 года

Ключевые заявления Путина во время визита в Индию

Во время пребывания в Индии российский диктатор Владимир Путин заявил, что восстановление СССР исключено.

В интервью India Today глава Кремля отметил, что не стал бы "искать виновных" в распаде СССР — мол, "дело было в системе".

Напомним, ранее Путин назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века".

Кроме того, Путин сделал заявление относительно временного оккупированного украинского Крыма.

"Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова", — сказал диктатор.

Кроме того, он заявил, что жители Крыма не хотели, чтобы "их жизнь была связана с теми, кто устроил государственный переворот в Украине".

Путин добавил, что Россия "всегда будет защищать свои интересы".

В частности, глава Кремля высказался относительно "СВО". Он сказал, что "СВО" — это не начало войны, а попытка ее завершить".

"Россия хочет закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины", — заявил российский диктатор в интервью India Today.

Путин добавил, что Киев должен осознать, что лучшим способом решения "конфликта" являются переговоры.

Напомним, что недавно Россия предложила индийским компаниям существенную скидку на нефть.

В октябре этого года Индия сделала заявление об отказе от российской нефти.