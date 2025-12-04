Видео
Главная Новости дня Визит Путина в Индию — ключевые заявления и месседжи

Визит Путина в Индию — ключевые заявления и месседжи

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 20:38
Путин прибыл в Индию — какие заявления уже успел сделать
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В четверг, 4 декабря, российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию. В аэропорту на красной дорожке его лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Об этом информирует India Today.

Читайте также:

Путин прибыл в Индию — детали визита

Сегодня, 4 декабря, Владимир Путин прилетел в Индию. После того как российский диктатор Путин вышел из самолета, премьер Индии Моди обнялся с ним на красной дорожке, провел к приветственному стенду, возле которого для них станцевали индийские танцовщицы.

Моди предложил главе Кремля проехать вместе в своем автомобиле, на что Путин, вопреки традиции и в знак особого отношения к индийскому коллеге, согласился.

Заметим, что присутствие Моди в аэропорту для встречи Путина стало отступлением от привычного дипломатического протокола, ведь иностранных лидеров обычно встречают высокопоставленные министры Индии. Это также является редким жестом особо дружелюбного отношения к российскому президенту со стороны индийского премьера.

Как известно, ключевой целью двухдневной поездки Путина в Индию является поиск договоренностей об углублении экономических связей в энергетике и военно-технического сотрудничества. А также расширение двустороннего сотрудничества.

Ключевые заявления Путина во время визита в Индию

Во время пребывания в Индии российский диктатор Владимир Путин заявил, что восстановление СССР исключено.

В интервью India Today глава Кремля отметил, что не стал бы "искать виновных" в распаде СССР — мол, "дело было в системе".

Напомним, ранее Путин назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века".

Кроме того, Путин сделал заявление относительно временного оккупированного украинского Крыма.

"Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова", — сказал диктатор.

Кроме того, он заявил, что жители Крыма не хотели, чтобы "их жизнь была связана с теми, кто устроил государственный переворот в Украине".

Путин добавил, что Россия "всегда будет защищать свои интересы".

В частности, глава Кремля высказался относительно "СВО". Он сказал, что "СВО" — это не начало войны, а попытка ее завершить".

"Россия хочет закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины", — заявил российский диктатор в интервью India Today.

Путин добавил, что Киев должен осознать, что лучшим способом решения "конфликта" являются переговоры.

Напомним, что недавно Россия предложила индийским компаниям существенную скидку на нефть.

В октябре этого года Индия сделала заявление об отказе от российской нефти.

владимир путин Индия Нарендра Моди Россия дипломатия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
