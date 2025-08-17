Відео
Головна Новини дня Візит на Аляску — з яким казусом зіткнулась РФ через санкції

Візит на Аляску — з яким казусом зіткнулась РФ через санкції

Дата публікації: 17 серпня 2025 18:44
РФ заправляла літаки на Алясці за готівку
Володимир Путін. Фото: ua.depositphotos.com

Росіянам через санкції під час візиту на Аляску довелася в США заправляти літаки за готівку. Вони не можуть користуватися американською банківською системою.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

Читайте також:

Кремль відчув вплив санкцій

"Вплив усіх санкцій залишився. Коли росіяни висадилися на Алясці, треба було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня",  розповів держсекретар США. 

Рубіо наголосив, що єдиний шлях закінчити війну — змусити і росіян, і українців погодитися на мир. А нові санкції нібито зменшать шанси залучити росіян до переговорів. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо Росії.

Також ми писали, що Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

США санкції володимир путін літак Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
