Володимир Путін. Фото: ua.depositphotos.com

Росіянам через санкції під час візиту на Аляску довелася в США заправляти літаки за готівку. Вони не можуть користуватися американською банківською системою.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

Кремль відчув вплив санкцій

"Вплив усіх санкцій залишився. Коли росіяни висадилися на Алясці, треба було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками щодня", — розповів держсекретар США.

Рубіо наголосив, що єдиний шлях закінчити війну — змусити і росіян, і українців погодитися на мир. А нові санкції нібито зменшать шанси залучити росіян до переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо Росії.

Також ми писали, що Трамп підтримав позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.