Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві — про що говорили

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 вересня, в Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час розмови йшлося про енергетику та підготовку до зими.

Своє повідомлення глава держави опублікував у Facebook.

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Під час зустрічі Зеленський підкреслив важливість оперативного виконання домовленостей між Україною та Європейським Союзом в умовах підготовки до зими.

"Сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне, які кошти", — сказав глава держави.

Окремо Президент подякував фон дер Ляєн за оголошення про додаткову енергетичну підтримку для України в розмірі близько 160 мільйонів євро. Ці кошти, зокрема 100 мільйонів євро, будуть виділені з доходів від заморожених російських активів і спрямовані на підготовку до зими.

"Дякую за всі зусилля, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим періодом", — додав Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 20 вересня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з робочим візитом до Києва. Це вже її восьмий візит в Україну.

Під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським голова Єврокомісії заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.