Зеленський зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві — про що говорили

Візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва — Зеленський назвав ключові теми розмови
У п'ятницю, 20 вересня, в Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час розмови йшлося про енергетику та підготовку до зими.
Своє повідомлення глава держави опублікував у Facebook.
Зустріч Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн
Під час зустрічі Зеленський підкреслив важливість оперативного виконання домовленостей між Україною та Європейським Союзом в умовах підготовки до зими.
"Сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне, які кошти", — сказав глава держави.
Окремо Президент подякував фон дер Ляєн за оголошення про додаткову енергетичну підтримку для України в розмірі близько 160 мільйонів євро. Ці кошти, зокрема 100 мільйонів євро, будуть виділені з доходів від заморожених російських активів і спрямовані на підготовку до зими.
"Дякую за всі зусилля, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим періодом", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 20 вересня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з робочим візитом до Києва. Це вже її восьмий візит в Україну.
Під час брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським голова Єврокомісії заявила, що Україна отримає кредит у 35 млрд євро. Призначення — підтримка української енергетики напередодні зими.
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