Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве — о чем говорили

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский на встрече в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В пятницу, 20 сентября, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время разговора речь шла об энергетике и подготовке к зиме.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook.

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Встреча Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

В ходе встречи Зеленский подчеркнул важность оперативного выполнения договоренностей между Украиной и Европейским Союзом в условиях подготовки к зиме.

"Сегодня мы подробно обсудили, что может быть сделано вместе, какие поставки нужны, какие средства", — сказал глава государства.

Отдельно президент поблагодарил фон дер Ляйен за объявление о дополнительной энергетической поддержке для Украины в размере около 160 миллионов евро. Эти средства, в том числе 100 миллионов евро, будут выделены из доходов от замороженных российских активов и направлены на подготовку к зиме.

"Благодарю за усилия, чтобы обеспечить Украине больше поддержки перед зимним периодом", — добавил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 20 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с рабочим визитом в Киев. Это уже ее восьмой визит в Украину.

Во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии заявила, что Украина получит кредит в 35 млрд евро. Назначение — поддержка украинской энергетики накануне зимы.