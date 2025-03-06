Віцепрем’єр Польщі анонсував візит в Україну — яка мета

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: PAP

Віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш планує найближчим часом відвідати Україну для обговорення співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу. Наразі тривають поставки 46-го пакета військової допомоги.

Про це польський урядовець заявив під час спільного брифінгу для ЗМІ у Варшаві з українським колегою, міністром оборони України Рустемом Умєровим, передає Укрінформ.

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Польський урядовець наголосив, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ Варшава підтримує Україну, адже для Польщі це надзвичайно важливо. Він підкреслив, що країна й надалі надаватиме всебічну допомогу Україні та її громадянам, допоки бомби продовжуватимуть падати на лікарні й дитячі садки, забираючи життя невинних людей.

Косіняк-Камиш зазначив, що продовжує свою нормальну діяльність хаб Ряшів-Ясьонка з надання допомоги Україні. Він підкреслив, що Польща є лідером з навчання українських військових на своїй території.

На території Польщі вже пройшли підготовку майже 28 тисяч українських військових.

Крім того, наразі тривають поставки 46-го пакета польської військової допомоги на суму майже 200 мільйонів євро. У зв’язку з цим в Україні перебуває заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, який сприяє передачі цієї допомоги.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час промови у парламенті заявив, що країна планує збільшити військову підтримку України. Відповідне рішення розглянуть норвезькі законодавці.

Водночас CNN повідомило, що негативні наслідки від припинення допомоги від США стануть відчутними для України через деякий час. Це не перекриє, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.