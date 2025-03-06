Вице-премьер Польши анонсировал визит в Украину — какова цель

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: PAP

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш планирует в ближайшее время посетить Украину для обсуждения сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса. Сейчас продолжаются поставки 46-го пакета военной помощи.

Об этом польский чиновник заявил во время совместного брифинга для СМИ в Варшаве с украинским коллегой, министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает Укринформ.

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Польский чиновник подчеркнул, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ Варшава поддерживает Украину, ведь для Польши это чрезвычайно важно. Он подчеркнул, что страна и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю помощь Украине и ее гражданам, пока бомбы будут продолжать падать на больницы и детские сады, унося жизни невинных людей.

Косиняк-Камыш отметил, что продолжает свою нормальную деятельность хаб Жешув-Ясенка по оказанию помощи Украине. Он подчеркнул, что Польша является лидером по обучению украинских военных на своей территории.

На территории Польши уже прошли подготовку почти 28 тысяч украинских военных.

Кроме того, сейчас продолжаются поставки 46-го пакета польской военной помощи на сумму почти 200 миллионов евро. В связи с этим в Украине находится заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, который способствует передаче этой помощи.

Напомним, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время речи в парламенте заявил, что страна планирует увеличить военную поддержку Украины. Соответствующее решение рассмотрят норвежские законодатели.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.