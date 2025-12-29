Віталій Кім висловився про мирні переговори

Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримав необхідність мирних переговорів і прагнення до політичного врегулювання.

"Я за мир", — лаконічно висловився очільник Миколаївщини в інтерв'ю виданню "Новини N".

Реклама

Читайте також:

Відповідаючи на питання про перспективи мирних переговорів, Віталій Кім підкреслив, що вони назріли, і обидві сторони можуть бути до цього готові.

"Логіка моя підказувала ще 2 роки тому, що ці переговори будуть можливі з обох боків тоді, коли буде дуже критична ситуація. Бо коли тобі погано, ти можеш терпіти довго, але не нескінченно довго. Тому переговори назріли", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив про те, що посадовцям має бути невигідно та страшно красти державні кошти.

А також очільник Миколаївської ОВА пояснив, як правильно оцінювати корупцію в Україні.