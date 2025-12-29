Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Віталій Кім виступає за мирне врегулювання

Віталій Кім виступає за мирне врегулювання

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 19:12
Віталій Кім висловився про мирні переговори
Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримав необхідність мирних переговорів і прагнення до політичного врегулювання. 

"Я за мир", — лаконічно висловився очільник Миколаївщини в інтерв'ю виданню "Новини N".

Реклама
Читайте також:

Відповідаючи на питання про перспективи мирних переговорів, Віталій Кім підкреслив, що вони назріли, і обидві сторони можуть бути до цього готові.

"Логіка моя підказувала ще 2 роки тому, що ці переговори будуть можливі з обох боків тоді, коли буде дуже критична ситуація. Бо коли тобі погано, ти можеш терпіти довго, але не нескінченно довго. Тому переговори назріли", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив про те, що посадовцям має бути невигідно та страшно красти державні кошти.

А також очільник Миколаївської ОВА пояснив, як правильно оцінювати корупцію в Україні.

Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім війна в Україні мирні переговори
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації