Виталий Ким высказался о мирных переговорах

Виталий Ким выступает за мирное урегулирование
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поддержал необходимость мирных переговоров и стремление к политическому урегулированию.
"Я за мир",- лаконично высказался глава Николаевщины в интервью изданию "Новости N".
Отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров, Виталий Ким подчеркнул, что они назрели, и обе стороны могут быть к этому готовы.
"Логика моя подсказывала еще 2 года назад, что эти переговоры будут возможны с обеих сторон тогда, когда будет очень критическая ситуация. Потому что когда тебе плохо, ты можешь терпеть долго, но не бесконечно долго. Поэтому переговоры назрели",- отметил глава Николаевской ОГА.
