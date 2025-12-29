Виталий Ким высказался о мирных переговорах

Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поддержал необходимость мирных переговоров и стремление к политическому урегулированию.

"Я за мир",- лаконично высказался глава Николаевщины в интервью изданию "Новости N".

Отвечая на вопрос о перспективах мирных переговоров, Виталий Ким подчеркнул, что они назрели, и обе стороны могут быть к этому готовы.

"Логика моя подсказывала еще 2 года назад, что эти переговоры будут возможны с обеих сторон тогда, когда будет очень критическая ситуация. Потому что когда тебе плохо, ты можешь терпеть долго, но не бесконечно долго. Поэтому переговоры назрели",- отметил глава Николаевской ОГА.

