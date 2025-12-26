Видео
Воровать госсредства должно быть страшно и невыгодно, — Ким

Воровать госсредства должно быть страшно и невыгодно, — Ким

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 14:53
Виталий Ким: Воровать государственные средства должно быть страшно и невыгодно
Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Борьба с коррупцией в Украине должна приобрести такие масштабы, чтобы разворовывать государственные средства чиновникам было страшно и невыгодно.

Такое мнение в интервью изданию "Новости N" высказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, подчеркнув, что только независимые антикоррупционные органы способны изменить систему государственного управления.

Читайте также:

"Я за поддержку антикоррупционных органов. Я всегда говорил, что эти институты, которые созданы трудно и с болью, будут ломать коррупцию в Украине. Когда они наберутся полномочий, поменяют руководителей, то смогут сажать всех без разбора за коррупционные деяния. Я это понимал еще 4 года назад и абсолютно поддерживаю", — заявил он.

По его убеждению, смысл в том, чтобы антикоррупционные органы, в частности, НАБУ и САП создавали условия, при которых чиновники не будут воровать, зная, что за это точно посадят.

"Потенциальный чиновник получает уменьшение доходности и увеличение ответственности. Скажем так, насколько невыгодно, настолько же страшно", — пояснил Ким.

Он также рассказал, что Николаевская область — единственная в Украине, которая смогла оптимизировать расходы на строительство защитных сооружений и вернула в госбюджет значительные средства.

"Это были сэкономленные деньги, предусмотренные на защиту критической инфраструктуры и фортификационных сооружений. Деньги мы действительно отдали — более 700 миллионов гривен мы вернули в государственный бюджет", — отметил Виталий Ким.

Напомним, ранее Виталий Ким объяснил, как следует оценивать коррупцию в Украине.

А также руководитель Николаевской ОВА заявил о необходимости создать условия для инвесторов для поддержки страны.

коррупция Николаев чиновники Виталий Ким деньги
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
