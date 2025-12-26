Відео
Головна Новини дня Красти державні кошти має бути страшно й невигідно, — Віталій Кім

Красти державні кошти має бути страшно й невигідно, — Віталій Кім

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:53
Віталій Кім: Красти державні кошти має бути страшно й невигідно
Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Боротьба з корупцією в Україні має набути таких масштабів, аби розкрадати державні кошти чиновникам було страшно й невигідно.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Новини N" висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, наголосивши, що тільки незалежні антикорупційні органи здатні змінити систему державного управління.

Читайте також:

"Я за підтримку антикорупційних органів. Я завжди казав, що ці інституції, які створені важко та з болем, ламатимуть корупцію в Україні. Коли вони наберуться повноважень, поміняють керівників, то зможуть саджати всіх без розбору за корупційні діяння. Я це розумів ще 4 роки тому та абсолютно підтримую", — заявив він.

На його переконання, сенс в тому, щоб антикорупційні органи, зокрема, НАБУ та САП створювали умови, за яких посадовці не будуть красти, знаючи, що за це точно посадять.

"Потенційний чиновник отримує зменшення прибутковості та збільшення відповідальності. Скажімо так, наскільки невигідно, настільки ж страшно", — пояснив Кім.

Він також розповів, що Миколаївська область — єдина в Україні, яка змогла оптимізувати витрати на будівництво захисних споруд та повернула в держбюджет значні кошти.

"Це були заощаджені гроші, передбачені на захист критичної інфраструктури та фортифікаційних споруд. Гроші ми справді віддали — понад 700 мільйонів гривень ми повернули до державного бюджету", — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім пояснив, як варто оцінювати корупцію в Україні.

А також керівник Миколаївської ОВА заявив про необхідність створити умови для інвесторів для підтримки країни.

корупція Миколаїв чиновники Віталій Кім гроші
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
