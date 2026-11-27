Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. фото: facebook.com/VysotskyiTaras

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що українські компанії після ударів РФ не змінюють підходи до зберігання продукції та не розподіляють її між локаціями. За словами посадовця, масового перенесення складів до ЄС наразі не фіксується.

Про це повідомив Тарас Висоцький, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Як український бізнес реагує на удари по складах

"На сьогодні немає якогось масштабного перенесення. Дійсно, після того, як розпочалися активні атаки, почали вивчати різні варіанти, в тому числі децентралізовану логістику всередині нашої країни. Можемо говорити, що сьогодні більшість продукції децентралізована, але все-таки в межах нашої країни. Якогось масштабного перенесення, зберігання відповідної продукції в Європейський Союз на сьогодні немає", — повідомив Тарас Висоцький.

Новини.LIVE інформували, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив 25 листопада, що Кабінет Міністрів України пом’якшив вимоги до українських підприємців під час жовтої повітряної тривоги. За словами глави ОП, тепер бізнес матиме більше "гнучкості" та зможе адаптуватися до нових умов до 4 червня 2027 року.

Ми писали, що Кирило Буданов заявив 18 листопада, що повномасштабна війна з РФ ускладнює роботу українського бізнесу. На думку Буданова, держава повинна оперативно усувати бар'єри для роботи бізнесу.