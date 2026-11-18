Керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його заступник Олексій Соболев на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

У середу, 18 листопада, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України за участі представників бізнесу, уряду та Національного банку. Під час зустрічі обговорили проблеми підприємців, зокрема кредитування, бронювання працівників та експорт оборонної продукції. Частину рішень очікують найближчим часом. Новина доповнюється... Реклама Читайте також: