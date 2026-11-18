Буданов объявил о решениях правительства по поддержке бизнеса в Украине
Ua ru
18 ноября 2026 18:18
facebook.com/kyrylo.budanov.official
Срочная новость
В среду, 18 ноября, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел заседание Совета по вопросам поддержки предпринимательства при Президенте Украины с участием представителей бизнеса, правительства и Национального банка. В ходе встречи обсудили проблемы предпринимателей, в частности кредитование, сохранение рабочих мест и экспорт оборонной продукции. Часть решений ожидается в ближайшее время.
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