Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Фото: facebook.com/VysotskyiTaras

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил в пятницу, 27 ноября, что украинские компании после ударов со стороны РФ не меняют подходы к хранению продукции и не распределяют её между различными объектами. По словам чиновника, массового переноса складов в ЕС пока не наблюдается.

Об этом сообщил Тарас Высоцкий, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Как украинский бизнес реагирует на удары по складам

"На сегодняшний день нет какого-либо масштабного перемещения. Действительно, после того как начались активные атаки, стали изучать различные варианты, в том числе децентрализованную логистику внутри нашей страны. Можно сказать, что сегодня большая часть продукции децентрализована, но все же в пределах нашей страны. Какого-либо масштабного перемещения или хранения соответствующей продукции в Европейском Союзе на сегодняшний день нет", — сообщил Тарас Высоцкий.

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил 25 ноября, что Кабинет министров Украины смягчил требования к украинским предпринимателям во время "желтой" воздушной тревоги. По словам главы ОП, теперь бизнес получит больше "гибкости" и сможет адаптироваться к новым условиям до 4 июня 2027 года.

Мы писали, что Кирилл Буданов заявил 18 ноября, что полномасштабная война с РФ затрудняет работу украинского бизнеса. По мнению Буданова, государство должно оперативно устранять барьеры для работы бизнеса.