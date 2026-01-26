Тюрма за спалене авто ЗСУ — у Харкові винесли вирок паліям

Підпалене авто ЗСУ у Харкові. Ілюстраційне фото: Нацполція Харківщини

Двоє жителів Харківщини проведуть наступні роки за ґратами через підпал автівки українських захисників. Чоловіки спокусилися на обіцянку швидкого заробітку від російського куратора, але замість грошей отримали реальні терміни.

Про це стало відомо з офіційного вироку Слобідського районного суду Харкова.

Реклама

Читайте також:

Гроші за зраду — як шукачі легкої наживи стали злочинцями

Невідомий замовник через Telegram запропонував одному з обвинувачених "підробіток". Завдання просте — палити транспорт Збройних Сил України. Ціна питання — 1000 доларів США.

Фігурант швидко погодився і залучив до справи знайомого — уродженця Молдови з багатим кримінальним минулим. Останній мав уже шість судимостей.

Зловмисники діяли за інструкцією. Вони знайшли у Харкові Volkswagen Transporter-4. Зробили фото та переслали куратору, який підтвердив ціль.

Засуджені облили капот та лобове скло військової машини запальною сумішшю та чиркнули сірником. Увесь процес палії знімали на відео. Це був звіт для замовника. Вогонь завдав збитків майже на 129 тисяч гривень.

Вирок суду

На суді чоловіки визнали провину та розкаялися. Грошей спільники так і не побачили — куратор просто зник. Один із паліїв намагався виправдатися помстою. Мовляв, військовослужбовці "незаконно мобілізували" його дядька.

Суд залишився непохитним — за перешкоджання діяльності ЗСУ та пошкодження майна палії отримали суворі вироки. Рецидивіст із Молдови проведе у в'язниці шість з половиною років. Його спільнику призначили п'ять років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці судили диверсантів, які підпалили об'єкти Укрзалізниці. А на Одещині чоловік підпалив авто знайомого, через давню образу.