Главная Новости дня Приговор за поджог авто ВСУ в Харькове — сроки для поджигателей

Приговор за поджог авто ВСУ в Харькове — сроки для поджигателей

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 00:33
Тюрьма за сожженное авто ВСУ — в Харькове вынесли приговор поджигателям
Подожженное авто ВСУ в Харькове. Иллюстрационное фото: Нацполиция Харьковщины

Двое жителей Харьковщины проведут следующие годы за решеткой из-за поджога автомобиля украинских защитников. Мужчины соблазнились на обещание быстрого заработка от российского куратора, но вместо денег получили реальные сроки.

Об этом стало известно из официального приговора Слободского районного суда Харькова.

Читайте также:

Деньги за измену — как искатели легкой наживы стали преступниками

Неизвестный заказчик через Telegram предложил одному из обвиняемых "подработку". Задача простая — зжигать транспорт Вооруженных Сил Украины. Цена вопроса — 1000 долларов США.

Фигурант быстро согласился и привлек к делу знакомого — уроженца Молдовы с богатым криминальным прошлым. Последний имел уже шесть судимостей.

Злоумышленники действовали по инструкции. Они нашли в Харькове Volkswagen Transporter-4. Сделали фото и переслали куратору, который подтвердил цель.

Осужденные облили капот и лобовое стекло военной машины зажигательной смесью и чиркнули спичкой. Весь процесс поджигатели снимали на видео. Это был отчет для заказчика. Огонь нанес ущерб почти на 129 тысяч гривен.

Приговор суда

На суде мужчины признали вину и раскаялись. Денег сообщники так и не увидели — куратор просто исчез. Один из поджигателей пытался оправдаться местью. Мол, военнослужащие "незаконно мобилизовали" его дядю.

Суд остался непреклонным — за препятствование деятельности ВСУ и повреждение имущества поджигатели получили суровые приговоры. Рецидивист из Молдовы проведет в тюрьме шесть с половиной лет. Его сообщнику назначили пять лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Виннице судили диверсантов, которые подожгли объекты Укрзализныци. А в Одесской области мужчина поджег авто знакомого, из-за давней обиды.

суд ВСУ Харьков поджог судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
