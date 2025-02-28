Виробник систем NASAMS буде створювати ракети в Україні

Система ППО NASAMS. Фото: KONGSBERG

Директор норвезької компанії-виробника зенітно-ракетних систем NASAMS Kongsberg Defence & Aerospace Ейрік Лі заявив про запуск виробництва ракет на території Україні. Цю можливість розглянуть протягом декількох місяців.

Про це пише Euractiv у п'ятницю, 28 лютого.

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За словами Лі, диверсифікація глобальних ланцюгів постачання є необхідністю для підтримки виробництва. Це зумовлено тим, що попит на оборонну техніку зростає.

"Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства", — сказав він.

Він зазначив, що першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для системи NASAMS на основі українських технологій. Можливість створення спільних підприємств розглянуть протягом декількох місяців.

Директор компанії вважає, що у довгостроковій перспективі, після завершення війни, Україна може стати частиною ланцюжка постачання ракет для систем ППО.

"Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там", — наголосив Лі.

Водночас він зауважив, що в Європі фіксується підвищений попит, оскільки країни планують збільшити витрати на оборону. Через це компанія отримала рекордно велику кількість замовлень.

Нагадаємо, днями у Словаччині на полігоні військового інституту вибухнула щойно виготовлена гаубиця Zuzana 2, яку планували передати Україні.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Вони обговорили розширення співпраці між оборонними секторами країн.