Виробляють ракети до Patriot: Зеленський зустрівся з командою компанії Lockheed Martin

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з командою американської компанії Lockheed Martin 28 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили розвиток співпраці, спільне виробництво та обмін технологіями. Український лідер наголосив, що команди вже працюють над конкретними рішеннями для посилення оборонних можливостей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у вівторок, 28 липня.

Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Martin

Володимир Зеленський зазначив, що Lockheed Martin є одним із ключових оборонних підприємств США, із яким Україна вже тривалий час співпрацює. Компанія виробляє, зокрема, ракети ATACMS, системи HIMARS, винищувачі F-16, а також ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

За словами президента, під час зустрічі сторони обговорили можливості розширення взаємодії, зокрема у сфері спільного виробництва озброєння та передачі технологій.

Зеленський наголосив, що Україна має власний досвід і розробки, якими може ділитися з партнерами, що допомагають державі у захисті від російської агресії. Він також повідомив, що українська та американська команди вже працюють над конкретними кроками для реалізації майбутніх проєктів.

У своєму повідомленні президент України окремо відзначив важливість співпраці у сфері систем Patriot та інших оборонних комплексів. Зеленський подякував американській компанії за підтримку та допомогу Україні.

"Зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств у Сполучених Штатах, із яким ми вже давно співпрацюємо. Саме Lockheed Martin виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.

Сьогодні ми обговорили ще більший розвиток нашої співпраці — спільне виробництво та обмін технологіями. Україні є чим поділитися з тими, хто допомагає нам захищати життя. Говорили про наші спільні можливості щодо Patriot'ів та інших систем. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якнайшвидше перейти до спільного виробництва та збільшити наші можливості в захисті життів. Дякую за підтримку та всю допомогу!", — повідомив глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 28 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили підсумки контактів у США, подальші дипломатичні кроки та підготовку до важливих зустрічей у серпні. Також йшлося про посилення захисту України від російських атак і потреби Сил оборони.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня 2026 року. Лідери обговорили можливість виробництва перехоплювачів для систем Patriot та інші рішення для посилення оборони України. Також сторони домовилися активізувати дипломатичний процес і подальшу взаємодію команд.