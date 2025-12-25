Івон Бобул привітав українців з Різдвом — що побажав

Народний артист України Іво Бобул. Фото: кадр з відео

Народний артист України Іво Бобул привітав українців з Різдвом. Він наголосив, що вірить у перемогу, а наша держава ще покаже себе у світі.

Про це Іво Бобул заявив в ефірі День.LIVE 25 грудня.

Привітання Іво Бобула з Різдвом

Іво Бобул наголосив, що Україна — частина Європи, а Європі вже час не чекати, а об'єднатися з Україною, бо саме в єдності — правильний шлях уперед.

"Коли ми маємо змогу зустрічати такі свята — значить, життя обов’язково буде. Війна для України завершиться, і вона ще скаже своє слово у світі", — підкреслив артист.

Нагадаємо, під час різдвяної промови Папа Римський закликав до миру РФ й Україну. Він звернувся до країн з проханням знайти мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

Також Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. Голова держави наголосив на особливому значенні Святвечора та єдності народу в умовах війни.