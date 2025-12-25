Ивон Бобул поздравил украинцев с Рождеством — что пожелал

Народный артист Украины Иво Бобул. Фото: кадр из видео

Народный артист Украины Иво Бобул поздравил украинцев с Рождеством. Он отметил, что верит в победу, а наше государство еще покажет себя в мире.

Об этом Иво Бобул заявил в эфире День.LIVE 25 декабря.

Поздравление Иво Бобула с Рождеством

Иво Бобул отметил, что Украина — часть Европы, а Европе пора не ждать, а объединиться с Украиной, потому что именно в единстве — правильный путь вперед.

"Когда мы имеем возможность встречать такие праздники — значит, жизнь обязательно будет. Война для Украины завершится, и она еще скажет свое слово в мире", — подчеркнул артист.

Напомним, во время рождественской речи Папа Римский призвал к миру РФ и Украину. Он обратился к странам с просьбой найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

Также Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства отметил особое значение Сочельника и единства народа в условиях войны.