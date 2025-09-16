У Волинській області подружжя торгувало випічкою з додаванням психотропних речовин

Вилучена випічка за наркотиками. Фото: Нацполіція

На Волині поліція затримала подружжя з Луцька, яке виготовляло незвичайну випічку. У свої вироби вони додавали коноплі та надсилали замовникам поштою.

Про це 15 вересня повідомляє Суспільне.

Деталі справи

Згідно з даними правоохоронців, чоловік та жінка займалися вирощуванням конопель, з яких виготовляли канабіс. Для маскування психотропної речовини вони додавали її до вершкового масла, яке використовували для виробництва харчових продуктів та кондитерських виробів. Готову продукцію розповсюджували поштою або шляхом особистого контакту.

У незаконній діяльності брали участь мешканка Луцька, яка займалась виготовленням продуктів з наркотичним вмістом, та житель Київської області, відповідальний за збут цієї продукції.

За оцінками поліції, подружжя щомісяця отримувало понад 750 тисяч гривень від продажу наркотиків.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних було вилучено понад 55 кг канабісу, вершкове масло та готові кондитерські вироби з психотропними речовинами. Також були вилучені чорнові записи, мобільні телефони та обладнання для вирощування конопель.

Крім того, правоохоронці вилучили автомат з магазином та набоями, а також мисливську рушницю.

Що загрожує затриманим

Невдовзі матеріали справи передадуть до суду. Всім підозрюваним у справі було оголошено підозру. За незаконне виготовлення та збут наркотичних речовин та психотропних препаратів підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Одещині прикордонний пес винюхав у жінки заборонені речовини. Поліціянти знайшли у неї пакетик з наркотичною речовиною.

Нагадаємо, ми писали, що на Черкащині затримали наркоділків, яких підозрюють у незаконному збуті психотропних речовин та канабісу.