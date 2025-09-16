В Волынской области супруги торговали выпечкой с добавлением психотропных веществ

Изъятая выпечка за наркотиками. Фото: Нацполиция

На Волыни полиция задержала супругов из Луцка, которые изготавливали необычную выпечку. В свои изделия они добавляли коноплю и отправляли заказчикам по почте.

Об этом 15 сентября сообщает Суспільне.

Детали дела

Согласно данным правоохранителей, мужчина и женщина занимались выращиванием конопли, из которой изготавливали каннабис. Для маскировки психотропного вещества они добавляли его в сливочное масло, которое использовали для производства пищевых продуктов и кондитерских изделий. Готовую продукцию распространяли по почте или путем личного контакта.

В незаконной деятельности участвовали жительница Луцка, которая занималась изготовлением продуктов с наркотическим содержанием, и житель Киевской области, ответственный за сбыт этой продукции.

По оценкам полиции, супруги ежемесячно получали более 750 тысяч гривен от продажи наркотиков.

Во время обысков в помещениях и автомобилях подозреваемых было изъято более 55 кг каннабиса, сливочное масло и готовые кондитерские изделия с психотропными веществами. Также были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и оборудование для выращивания конопли.

Кроме того, правоохранители изъяли автомат с магазином и патронами, а также охотничье ружье.

Что грозит задержанным

Вскоре материалы дела передадут в суд. Всем подозреваемым по делу было объявлено подозрение. За незаконное изготовление и сбыт наркотических веществ и психотропных препаратов подозреваемым грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

