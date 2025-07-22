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Головна Новини дня Вимагав 300 тис. дол. хабаря — судитимуть посадовця СБУ

Вимагав 300 тис. дол. хабаря — судитимуть посадовця СБУ

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Дата публікації: 22 липня 2025 16:50
Співробітника СБУ судитимуть за вимагання 300 тисяч доларів хабаря
Співробітники СБУ. Фото: СБУ

Перед судом постане співробітник Служби безпеки України, якого викрили на вимаганні хабаря у 2024 році. Йдеться про суму у розмірі 300 тис. доларів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 22 липня.

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Вимагання хабаря працівником СБУ

У 2024 році посадовця СБУ викрило на вимаганні хабаря Головне управління внутрішньої безпеки Служби.

Посадовець СБУ вимагав хабар
Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Розслідування встановило, що співробітник вимагав 300 тис. доларів в організатора схеми для "ухилянтів". Натомість він пообіцяв надати фігуранту сприяння в припиненні відповідного кримінального провадження. Посадовця викрили під час передачі коштів.

"У подальшому це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих Державного бюро розслідувань, а вже згодом, зважаючи на велику суму хабаря — до Національного антикорупційного бюро України", — йдеться у повідомленні.

Наразі справу передали до суду. Фігуранту оголошено підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 липня було завершено досудове розслідування щодо посадовця СБУ, який вимагав хабар.

Раніше СБУ викрила російського агента в лавах НАБУ. Фігурант передавав інформацію заступнику керівника охорони Віктора Януковича.

СБУ суд хабар гроші Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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