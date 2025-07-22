Співробітника СБУ судитимуть за вимагання 300 тисяч доларів хабаря

Вимагав 300 тис. дол. хабаря — судитимуть посадовця СБУ
Перед судом постане співробітник Служби безпеки України, якого викрили на вимаганні хабаря у 2024 році. Йдеться про суму у розмірі 300 тис. доларів.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 22 липня.
Вимагання хабаря працівником СБУ
У 2024 році посадовця СБУ викрило на вимаганні хабаря Головне управління внутрішньої безпеки Служби.
Розслідування встановило, що співробітник вимагав 300 тис. доларів в організатора схеми для "ухилянтів". Натомість він пообіцяв надати фігуранту сприяння в припиненні відповідного кримінального провадження. Посадовця викрили під час передачі коштів.
"У подальшому це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих Державного бюро розслідувань, а вже згодом, зважаючи на велику суму хабаря — до Національного антикорупційного бюро України", — йдеться у повідомленні.
Наразі справу передали до суду. Фігуранту оголошено підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 22 липня було завершено досудове розслідування щодо посадовця СБУ, який вимагав хабар.
Раніше СБУ викрила російського агента в лавах НАБУ. Фігурант передавав інформацію заступнику керівника охорони Віктора Януковича.
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