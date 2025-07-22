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Главная Новости дня Требовал 300 тыс. долл. взятки — будут судить чиновника СБУ

Требовал 300 тыс. долл. взятки — будут судить чиновника СБУ

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Дата публикации 22 июля 2025 16:50
Сотрудника СБУ будут судить за вымогательство 300 тысяч долларов взятки
Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Перед судом предстанет сотрудник Службы безопасности Украины, которого разоблачили в вымогательстве взятки в 2024 году. Речь идет о сумме в размере 300 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 22 июля.

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В 2024 году чиновника СБУ разоблачило на вымогательстве взятки Главное управление внутренней безопасности Службы.

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Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Расследование установило, что сотрудник требовал 300 тыс. долларов у организатора схемы для "уклонистов". Взамен он пообещал оказать фигуранту содействие в прекращении соответствующего уголовного производства. Чиновника разоблачили во время передачи средств.

"В дальнейшем это уголовное производство было передано по подследственности к следователям Государственного бюро расследований, а уже потом, учитывая большую сумму взятки — в Национальное антикоррупционное бюро Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас дело передали в суд. Фигуранту объявлено подозрение за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля было завершено досудебное расследование в отношении чиновника СБУ, который требовал взятку.

Ранее СБУ разоблачила российского агента в рядах НАБУ. Фигурант передавал информацию заместителю руководителя охраны Виктора Януковича.

СБУ суд взятка деньги Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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