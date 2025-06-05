Колишніх співробітників БЕБ та Нацполіції викрито на вимаганні 150 тис. дол. США

Працівник НАБУ на місці подій. Ілюстративне фото: НАБУ

Двоє колишніх правоохоронців — детектив Бюро економічної безпеки (БЕБ) та слідчий Нацполіції Київщини — стали фігурантами резонансної справи про вимагання великого хабаря. Зловмисників викрито на спробі отримати неправомірну вигоду в розмірі 150 тисяч доларів США від керівника однієї з компаній.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у четвер, 5 червня.

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Деталі справи

За інформацією слідства, саме таку суму посадовці вимагали за "вирішення" питань — зокрема, за непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків його компанії.

Правоохоронці тиснули на бізнесмена, переконуючи його в неминучості підозри, вироку та конфіскації майна у разі відмови співпрацювати.

Після початку розслідування обох фігурантів звільнили з посад. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Крім того, колишньому поліцейському оголошено ще одну підозру — за ч. 1 ст. 263 КК України. Під час обшуку в нього було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без відповідного дозволу.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунули нові звинувачення проти ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова. Його підозрюють у причетності до корупційної схеми, зокрема — в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Крім того, колишнього керівника державного підприємства "Поліграфкомбінат "Україна" підозрюють у незаконному збагаченні, пов’язаному з держзакупівлями. За версією слідства, він причетний до привласнення мільйонів євро через маніпуляції з авторськими правами на елементи захисту офіційних документів. Гроші нібито виводилися в офшорні юрисдикції.